صندوق النقد الدولي: نعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال

أفاد نبأ عاجل بتصريحات صندوق النقد الدولي بشأن زلزال المغرب جاء فيه أن صندوق النقد قال إننا " نعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال".

ويعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6،8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أن الزلزال أسفر عن مصرع 2012 شخصا وإصابة 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.

وتعد ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضررا حيث سقط بها 1293 شخصا، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452.

وفي هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، دمّر الزلزال قرى بأكملها.