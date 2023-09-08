رئيسة صندوق النقد الدولي ترقص على الموسيقى الهندية قبل قمة العشرين.. فيديو

ظهرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، اليوم الجمعة، وهي تتفاعل مع الموسيقي و الأغاني الهندية، أثناء إستقبالها في قمة مجموعة العشرين.

وأدت رئيسة صندوق النقد الدولي رقصات علي الأنغام الهندية، و أبدت سعادتها علي الإستقبال المميز.

وكتبت رئيسة صندوق النقد الدولي "وصلنا إلى نيودلهي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين في الهند".

وتابعت "أتطلع إلى إجراء مناقشات مثمرة مع قادة العالم حول كيفية توحيد البلدان لحل التحديات العالمية الملحة التي نواجهها".

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة دول العشرين، برفقة زوجته أمينة أردوغان.

وذكرت وكالة "نوفوتسي" الروسية أن الرئيس التركي سيركز في محادثاته خلال القمة على استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود، كما سيطلع الزعماء الغربيين على نتائج مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.

وتعقد قمة العشرين في نيودلهي بالهند يومي 9 و 10 سبتمبر، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

وتأتي قمة العشرين في ظل ظروف دولية عاصفة خاصة مع اشتداد المواجهات في الحرب الأوكرانية، في وقت يتصاعد نفوذ الصين التي تتحدّى القوة الأمريكية العظمى على نحو متزايد.