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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن .. دانيال تضرب المملكة بقوة

امطار غزيرة - ارشيفي
امطار غزيرة - ارشيفي

أفادت وكالة زاد الأردن الاخبارية؛ بأن الأردن تأثرت اليوم بأول شتوة للموسم المطري الجديد 2023/2024 جراء تأثرها ببقايا النظام الجوي المُعروف باسم دانيال.

وأشارت الوكالة الي ان الأمطار تفاوتت شدتها في مختلف مناطق المملكة.

وسجلت محطة الرصد الجوي في منشية بني حسن/المفرق مجموعاً مطرياً بلغ 9 ملم.


و بحسب بيانات إدارة الأرصاد الجوية الأردنية فإن اعلى كمية أمطار سجلت على مستوى المملكة خلال شهر سبتمبر كانت في محطة الباقورة في تاريخ 25-9-2011 و بلغت 18.4 ملم، فيما سجلت أعلى كمية أمطار بمطار عمان المدني في 28-9-1943 وبلغت 15.4 ملم

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