الأردن .. دانيال تضرب المملكة بقوة

أفادت وكالة زاد الأردن الاخبارية؛ بأن الأردن تأثرت اليوم بأول شتوة للموسم المطري الجديد 2023/2024 جراء تأثرها ببقايا النظام الجوي المُعروف باسم دانيال.

وأشارت الوكالة الي ان الأمطار تفاوتت شدتها في مختلف مناطق المملكة.

وسجلت محطة الرصد الجوي في منشية بني حسن/المفرق مجموعاً مطرياً بلغ 9 ملم.



و بحسب بيانات إدارة الأرصاد الجوية الأردنية فإن اعلى كمية أمطار سجلت على مستوى المملكة خلال شهر سبتمبر كانت في محطة الباقورة في تاريخ 25-9-2011 و بلغت 18.4 ملم، فيما سجلت أعلى كمية أمطار بمطار عمان المدني في 28-9-1943 وبلغت 15.4 ملم