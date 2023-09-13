أمريكا.. ارتفاع التضخم للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات أمريكية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.7٪ في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، مما يعني ارتفاع التضخم للشهر الثاني على التوالي ويشير إلى مسار وعر في الجهود الرامية إلى إعادة التضخم إلى مستوياته الطبيعية.

وتأتي البيانات الجديدة في أعقاب ارتفاع طفيف في يوليو أدى إلى عكس بعض التقدم المحرز في الكفاح من أجل خفض زيادات الأسعار وتقديم الإغاثة لميزانيات الأسر.

وتجاوزت البيانات توقعات الاقتصاديين بأن أسعار المستهلكين سترتفع بنسبة 3.6% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، وهي زيادة عن معدل التضخم المسجل في يوليو. وفي ذلك الشهر، ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي للمرة الأولى منذ الصيف الماضي.

ويظل التضخم أقل بكثير من ذروته التي بلغها العام الماضي والتي تجاوزت 9%، لكنه لا يزال أعلى بأكثر من نقطة مئوية من المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع التضخم الأساسي، وهو مقياس يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 4.3٪ في يوليو مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أسعار البنزين كانت مساهمًا رئيسيًا في قفزة التضخم الإجمالي.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة كبيرة بنسبة 0.6٪ في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة بكثير معدل التضخم على أساس شهري في يوليو، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أسعار البنزين ساهمت في أكثر من نصف زيادات الأسعار من شهر لآخر، وكشفت البيانات أن متوسط السعر الوطني لجالون الغاز يبلغ 3.85 دولارًا.

كما ساهمت الزيادات في أسعار الغذاء والسكن في ارتفاع التضخم مقارنة بالشهر الماضي.