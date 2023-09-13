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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد فعل عنيف على قرار حظر حمل السلاح يثير الرعب بولاية أمريكية

صدى البلد

قالت حاكمة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ميشيل لوجان جريشام، اليوم الأربعاء، إنها تمتلك الشجاعة لاتخاذ موقف ضد العنف المسلح ردًا على رد الفعل العنيف على الأمر الطارئ الذي أصدرته بتعليق قوانين حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة في مقاطعة بيرناليلو.

وحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، قالت لوجان جريشام: “الجميع مرعوبون من رد الفعل العنيف.. لم يركز أي من هؤلاء الأفراد أو المجموعات على الإصابات أو الوفيات الفعلية في صفوف الشعب”.

وأضافت: “أنهم لا يتعاملون مع هذا الأمر باعتباره أزمة كبيرة”.

وأصدرت الحاكمة الديمقراطية، يوم الجمعة الماضي، تعليقًا لمدة 30 يومًا لقوانين حمل الأسلحة في مقاطعة بيرناليلو، حيث تقع مدينة ألبوكيرك، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولاية.

وقوبلت هذه الخطوة برد فعل من الجماعات المؤيدة لحمل السلاح، والتي رفع العديد منها منذ ذلك الحين دعاوى قضائية تسعى إلى عرقلة الأمر، بالإضافة إلى بعض مسئولي إنفاذ القانون والقادة المنتخبين.

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وقال جون ألين، عمدة مقاطعة بيرناليلو، إن مكتبه لن ينفذ الحظر، كما ويطالب اثنان من ممثلي الولاية الجمهوريين، جون بلوك وستيفاني لورد، بإقالة الحاكم بسبب الأوامر.

نيو مكسيكو أمريكا الأسلحة النارية بيرناليلو

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