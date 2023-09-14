آيس وهيروين.. حبس عاطل وربة منزل لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة البساتين، حبس عاطل وربة منزل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواه".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل ، ربة منزل "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهما كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواه".



وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.