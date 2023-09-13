كلاكيت تاني مرة.. الطيران الإسرائيلي يضرب الأراضي السورية

أفادت قناة الميادين بأن طيرانا حربيا إسرائيليا حلق فوق مناطق طرابلس شمال لبنان.

وأشارت الميادين الى أن صواريخ "إسرائيلية" عبرت أجواء لبنان بعد إطلاقها من طائرات حلّقت مقابل سواحل لبنان باتجاه محافظة حمص وسط سوريا.

وكانت وكالة الأنباء السورية سانا أبرزت تصريحات مصدر عسكري بأن عسكريين استشهدا وأصيب ستة آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض مواقع الدفاع الجوي في ريف طرطوس.

وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا أنه في تمام الساعة : 17.22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط، مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس.

وأشار المصدر الى أن العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.