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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال.. معرض "سيتي سكيب" العالمي يختتم أعماله بالرياض

معرض سيتي سكيب العالمي
معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض

اختتم معرض "سيتي سكيب" العالمي أعماله في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بتنظيم من شركة تحالف " إحدى شركات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل".
 

وقد شهد معرض "سيتي سكيب" العالمي استثمارات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال سعودي ، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10,000 مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد الزوّار للمعرض أكثر من 160,000 زائر، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”
 

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الشريك المؤسس لشركة "تحالف" فيصل الخميسي أن جميع المستهدفات الطموحة لمعرض سيتي سكيب العالمي ما كانت لتحدث لولا الإلهام الذي زرعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  .
 

وأشار الخميسي إلى التأثير المباشر للمعرض من خلال حجز أكثر من 3,800 وحدة سكنية من الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 3,800,000,000ريال، فيما بلغ التأثير غير المباشر للمعرض على اقتصاد مدينة الرياض في خدمات الضيافة، والطيران، والفنادق أكثر من 94,500,000ريال، مبيناً أن طلبات التسجيل للعام القادم تجاوزت 4 أضعاف تسجيل العام الحالي.
 

وأكد أن شركة تحالف مستمره في جذب أحداث عالمية مثل (سيتي سكيب، وبلاك هات)، وإطلاق علامات سعودية جديدة مثل ( ليب ) وخمس فعاليات أخرى خلال العامين القادمة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا ، مقدماً الشكر لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بمعالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي النائب المهندس عبدالله بن محمد البدير .
 

وشهد سيتي سكيب العالمي تكريم الفائزين في روشن هاكاثون، بجوائز تبلغ قيمتها 1,000,000ريال، حيث انطلقت المنافسات النهائية أمام لجنة التحكيم المكونة من: مستشار معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور عليان الحربي ، و الرئيس التنفيذي للمعلومات والرقميات في مجموعة روشن جاييش ماجانلال ، و رئيس الإستراتيجية والشؤون المؤسسية في مجموعة روشن ياسين قطّان ، و المدير العام التنفيذي للتسويق في مجموعة روشن المهندس وسيم الخشان ، و شريك في منجم تطوير الأعمال ريان الشريف ، و مدير هندسة العملاء في جوجل كلاود خالد العوهلي .
 

وفاز بالمركز الأول في مسار الشركات الناشئة القائمة فريق " EcoFit" وجائزة 350,000ريال، فيما فاز بالمركز الثاني فريق "وجيد" وجائزة 150,000ريال، بينما فاز في المركز الأول عن مسار أفكار المشاريع الجديدة " NeoROSHN "وجائزة 350,000ريال، وفاز عن المركز الثاني "JMM Innovations"وجائزة 150,000ريال.
 

أكبر معرض عقاري بالعالم

الجدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يُعد أكبر معرض عقاري في العالم، حيث قدمت المملكة النسخة الاستثنائية منه باستثمارات تجاوزت     110,000,000,000ريال

سيتي سكيب مدينة الرياض المملكة العربية السعودية المعرض العقاري ريال

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