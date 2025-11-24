طوابير أمام لجان 15مايو بعد ساعات من بدء الانتخابات

تشهد لجان مدارس 15 مايو الانتخابية بمنطقة جنوب القاهرة، إقبالا متوسطا مع اقتراب فترة الظهيرة وذلك خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس نواب 2025.

وتواجد مجموعات من الناخبين أمام لجنتي مدرستي مصطفي كامل للتعليم الأساسي القريبة من قسم شرطة 15 مايو بالمجاورة الاولى؛ و سعد زغلول الثانوية بنات بالمجاورة 21.

واستمرت الطوابير أمام لجنة مدرسة سعد زغلول الثانوية بنات بالرغم من اقتراب فترة الظهيرة .

وداخل اللجان الفرعية للمقر الانتخابي امتازت العملية الانتخابية بالسيولة داخل لجنتي 52 و53 .



يشار إلي أن إجمالي الكتلة التصويتية للجنتين تقدر بما يقارب 19 الف ناخب وناخبة .

وفي الساعات الأولي من بدء الانتخابات البرلمانية توافد العشرات أمام اللجان الانتخابية بدائرة 15 مايو والتي تضم 6 لجان فرعية على مستوى المدينة .

وعلي سياق متصل تتركز قوات الأمن من هيئة الشرطة أمام المقرات الانتخابية لتنظيم عمليات دخول وخروج الناخبين وكذلك مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية .

تضم دائرة مدينة 15 مايو الانتخابية 6لجان فرعية تضم مدارس ( مصطفي كامل للتعليم الأساسي ،15 مايو للتعليم الأساسي،عمار بن ياسر ، طه حسين للتعليم الأساسي، زيد بن حارثة )