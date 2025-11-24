شركة صرف صحي القاهرة تستعرض أحدث تقنيات تشغيل شبكات الصرف في IWWI 2025

شاركت شركة صرف صحي القاهرة برئاسة المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، بجناح مخصص لها ضمن فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي IWWI 2025، حيث استعرضت الشركة أحدث التقنيات والخدمات المتقدمة في تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، إلى جانب جهودها في مجالات التوعية المجتمعية وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البنية التحتية.

وشهد جناح الشركة خلال فعاليات اليوم الأول زيارة وزير الإسكان ونائب وزير الإسكان، إضافة إلى قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث قاموا بتفقد المعروضات واطّلعوا على نماذج الأعمال والمبادرات التي تنفذها الشركة لخدمة المواطنين وتحسين جودة وكفاءة شبكات الصرف الصحي بالقاهرة.

وخلال الزيارة، استعرض المهندس عادل حسن جهود الشركة في التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية، خاصة في مجال الطلمبات الحلزونية، مؤكدًا أن الشركة تعتمد حاليًا على تقنيات الهندسة العكسية في تصنيع أجزاء من الطلمبات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات الشقيقة لتعزيز قدراتها التصنيعية.

كما قدّمت الشركة نموذجًا مصغرًا (ماكيت) لمحطة رفع الصرف الصحي بالقلج، بالإضافة إلى عرض مشروع المهندس محمد عماشة الخاص بتصنيع اجزاء من طلمبة صناعية باستخدام أحدث تقنيات الهندسة العكسية والتصنيع الرقمي "CNC"، والذي يمثّل نموذجًا ناجحًا للصناعة المصرية بنسبة 100%.

وشاركت الشركة أيضًا بعرض متكامل لمهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب عرض سيارة الطوارئ المجهزة بالكامل، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشركات التابعة، وقد أثبتت فاعليتها الكبيرة في تنفيذ الأعمال الحرجة بكفاءة عالية بفضل دعم وتوجيهات المهندس عادل حسن. كما تم عرض سيارة الخدمة المتنقلة التي تقدم خدمات الصيانة الميدانية السريعة.

وقد أشاد الحضور بمستوى التنظيم والابتكار داخل جناح شركة صرف صحي القاهرة، وبالدور المحوري الذي تقوم به الشركة في تطوير منظومة الصرف الصحي بالعاصمة، ورفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على الشبكات وترشيد الاستهلاك، بما يعزز كفاءة الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.