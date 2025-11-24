قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شركة صرف صحي القاهرة تستعرض أحدث تقنيات تشغيل شبكات الصرف في IWWI 2025

فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه
فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه
آية الجارحي

شاركت شركة صرف صحي القاهرة برئاسة المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، بجناح مخصص لها ضمن فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي IWWI 2025، حيث استعرضت الشركة أحدث التقنيات والخدمات المتقدمة في تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، إلى جانب جهودها في مجالات التوعية المجتمعية وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البنية التحتية.

وشهد جناح الشركة خلال فعاليات اليوم الأول زيارة وزير الإسكان ونائب وزير الإسكان، إضافة إلى قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث قاموا بتفقد المعروضات واطّلعوا على نماذج الأعمال والمبادرات التي تنفذها الشركة لخدمة المواطنين وتحسين جودة وكفاءة شبكات الصرف الصحي بالقاهرة.

وخلال الزيارة، استعرض المهندس عادل حسن جهود الشركة في التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية، خاصة في مجال الطلمبات الحلزونية، مؤكدًا أن الشركة تعتمد حاليًا على تقنيات الهندسة العكسية في تصنيع أجزاء من الطلمبات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات الشقيقة لتعزيز قدراتها التصنيعية.

كما قدّمت الشركة نموذجًا مصغرًا (ماكيت) لمحطة رفع الصرف الصحي بالقلج، بالإضافة إلى عرض مشروع المهندس محمد عماشة الخاص بتصنيع اجزاء من طلمبة صناعية باستخدام أحدث تقنيات الهندسة العكسية والتصنيع الرقمي "CNC"، والذي يمثّل نموذجًا ناجحًا للصناعة المصرية بنسبة 100%.

وشاركت الشركة أيضًا بعرض متكامل لمهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب عرض سيارة الطوارئ المجهزة بالكامل، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشركات التابعة، وقد أثبتت فاعليتها الكبيرة في تنفيذ الأعمال الحرجة بكفاءة عالية بفضل دعم وتوجيهات المهندس عادل حسن. كما تم عرض سيارة الخدمة المتنقلة التي تقدم خدمات الصيانة الميدانية السريعة.

وقد أشاد الحضور بمستوى التنظيم والابتكار داخل جناح شركة صرف صحي القاهرة، وبالدور المحوري الذي تقوم به الشركة في تطوير منظومة الصرف الصحي بالعاصمة، ورفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على الشبكات وترشيد الاستهلاك، بما يعزز كفاءة الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.

المعرض الدولي الإسكان صرف صحي عرض سيارة وصيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

زكريا الدهشوري

أبرز أرقام زكريا الدهشوري.. مهاجم مغربي مرشح لقيادة هجوم الأهلي

فينيسيوس

ماركا تكشف أزمة داخل ريال مدريد: فينيسيوس غاضب ويهدد بالرحيل مجانًا

تريزيجية

مهيب عبد الهادي يكشف عن أرقام محمود تريزيجيه مع الأهلي

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد