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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعرضها لوعكة صحية .. نسرين طافش تطمئن جمهورها على حالتها

صدى البلد

حرصت الفنانة نسرين طافش على طمأنة جمهورها على حالتها  بعد تعرضها لوعكة صحية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام .

وكتبت نسرين طافش : حبايبي شكرا لرسائلكم و دعائكم، الحمد لله انا احسن اليوم. 

النجمة نسرين طافش الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثرمن عملسوريا منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافةإلى أكثرعمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

 

أبرز إطلالات نسرين طافش نسرين طافش أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش إطلالات نسرين طافش

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