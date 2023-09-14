سعر سماعات AirPods Pro الجيل الثاني USB‑C فى الإمارات

فى سابقة هي الأولى من نوعها، حولت علامة آبل الأمريكية كل منتجاتها فى سلسلة آيفون 15 أن تعمل بشاحن USB-C وتستغني عن منفذ الشحن السريع lighting، وكانت المفاجأة أنها حولت الإصدارات الجديدة من سماعة AirPods Pro الجيل الثاني بالمنفذ الجديد.

ستكون سماعة AirPods Pro الجيل الثاني بنفس المواصفات بدون أى تغيير، سوى فقط نوع منفذ الشاحن وهو USB-C، كما أنه سيمكن شحنها من خلال توصيلها بالهاتف iphone عبر كابل الشحن الجديد.

جاء سعر سماعة AirPods Pro الجيل الثاني USB‑C فى الإمارات عبر الموقع الرسمي لـ آبل، مقابل 949 درهماً إماراتياً.

يذكر أن سماعات الجيل الثاني من آبل AirPods مزودة بمجموعة شرائح H1 اللاسلكية، وبعض الميزات الأخرى مثل Siri والتي تمكّن المستخدم من التواصل صوتيا مباشرة وطلب تنفيذ الأوامر الصوتية عبر سيري، بالإضافة للاقتران السلس مع أجهزة الشركة الأخرى، وتقول آبل إن سماعات الجيل الثاني توفر عمر بطارية طويلا بالإضافة لدعم بلوتوث 5.0.

كما تقدم السماعات الشحن اللاسلكي من خلال الغطاء الخاص بالسماعات، مع وجود إضاءة LED توضح حالة الشحن، ويتوافق غطاء السماعات مع الشواحن اللاسلكية بمعيار QI، أي أن معظم الشواحن اللاسلكية المتوفرة الآن للشراء ستدعم شحن السماعات الجديدة من آبل لاسلكيا.