خصم 4000 جنيه على هاتف الشباب من سامسونج.. Galaxy A34

كانت قد أطلقت سامسونج لاحقاً أحدث هواتفها فى الفئة المتوسطة والتى تستهدف الشباب، وهو هاتف Galaxy A34 الذى يوفر شاشة مميزة مع بطارية تجعل وقت استخدامه طويل للغاية.

يأتى Samsung Galaxy A34 بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، بدقة عرض Full HD+، وبسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة.

Samsung Galaxy A34

يعمل Samsung Galaxy A34 بمعالج MediaTek Dimensity 1080، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت.

لومحبي التصوير يوفر Samsung Galaxy A34 كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وكاكيرا الترا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy A34

يمتلك Samsung Galaxy A34 بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

يبدأ سعر Samsung Galaxy A34 فى السوق المصري من 9999 جنيه مصري بدلاً من السعر القديم الذى بلغ 13 ألف جنيهاً.