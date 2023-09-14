صدامات وإغلاق شوارع بين الحريديم والشرطة في القدس

ذكرت قناة كان العبرية، أن عشرات اليهود المتدينين الحريديم تظاهروا في الشوارع وأغلقوا الطرقات في القدس.

ووفقاً للقناة العبرية، أغلق مساء اليوم المئات من اليهود المتدينين "الحريديم" مسار القطار الخفيف في القدس، واندلعت صدامات بين مئات المتظاهرين من احد التيارات لليهود المتشددين دينيا وبين افراد للشرطة في مفترق ساريه يسرائيل بالقدس.

وأوضحت القناة أن اليهود المتدينين يتظاهرون احتجاجاً على اعتقال شاب من هذا التيار يرفض الالتحاق بالجيش.

وانطلقت احتجاجات أخرى في أنحاء مختلفة في اسرائيل، بينها روش بينا وشارع 4 في مفرق غفعات شموئيل قرب بني براك.

وذكرت الشرطة أن الشارع في مفترق شموئيل سيكون مغلقا لبضع ساعات في الاتجاهين.