نجاح تجارب إثمار البن محليا.. والبحوث مستمرة لزيادة الإنتاج| تفاصيل

‏قالت الدكتورة نهاد مصطفى، أستاذة الفواكه الاستوائية بمعهد بحوث البساتين، إن “نسبة الإثمار في شجر البن كانت شيئا لا يذكر نتيجة عدم فهم متطلبات شجرة البن لأن كل شجرة ولها متطلبات من سماد وري وبيئة، لذلك بدأنا في عام 2007 بالاهتمام بهذه الشجرة وقمنا بعمل بعض التجارب”.

‏وأضافت “مصطفى”، ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية هبة ماهر، المذاع عبر شاشة "dmc": “بعد هذه التجارب حصلنا على بداية إثمار مرضٍ من شجر البن، وبدأ البن يصلح مع حالة التقلبات المناخية في مصر وبدأ يظهر في الأراضي المصرية، ‏وحاليا نقوم بزيادة الإنتاجية بأقصى درجة تحت الأجواء المصرية”.