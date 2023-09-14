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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجاح تجارب إثمار البن محليا.. والبحوث مستمرة لزيادة الإنتاج| تفاصيل

البن
البن

‏قالت الدكتورة نهاد مصطفى، أستاذة الفواكه الاستوائية بمعهد بحوث البساتين، إن “نسبة الإثمار في شجر البن كانت شيئا لا يذكر نتيجة عدم فهم متطلبات شجرة البن لأن كل شجرة ولها متطلبات من سماد وري وبيئة، لذلك بدأنا في عام 2007 بالاهتمام بهذه الشجرة وقمنا بعمل بعض التجارب”.

‏وأضافت “مصطفى”، ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية هبة ماهر، المذاع عبر شاشة "dmc": “بعد هذه التجارب حصلنا على بداية إثمار مرضٍ من شجر البن، وبدأ البن يصلح مع حالة التقلبات المناخية في مصر وبدأ يظهر في الأراضي المصرية، ‏وحاليا نقوم بزيادة الإنتاجية بأقصى درجة تحت الأجواء المصرية”.

البن شجر البن الدكتورة نهاد مصطفى الإعلامية هبة ماهر التقلبات المناخية

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