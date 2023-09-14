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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن جفير يخطر نتنياهو بأن حزبه لن يلتزم بقواعد الانضباط الائتلافي

بن جفير
بن جفير

أعلن حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن جفير أن كتلة الحزب لن تلتزم بالتصويت مع الائتلاف الحكومي في الكنيست، حتى يتم الموافقة على اتخاذ قرارات لتشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون.

 

وأضاف مسؤول في الحزب أن "المعنى العملي للقرار هو أنه في عمليات التصويت التي ستجرى في الكنيست سيصوت الحزب حسبما يراه مناسبا، وليس حسب ما تطلبه إدارة الائتلاف".


 

جاء ذلك بعدما قرر (الكابينت) عدم اتخاذ خطوات جديدة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وتأجيل النظر في الأمر حتى انتهاء الأعياد اليهودية في أكتوبر المقبل.

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