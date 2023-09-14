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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاب مصري يسعى لنشر الثقافة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية| فيديو

جوني ألفي إدوارد
جوني ألفي إدوارد

‏قال جوني ألفي إدوارد، مصري مقيم بالولايات المتحدة، إنه يحب فكرة إثراء ونشر الثقافة الصعيدية والمصرية، وقرر أن يبدأ في تعليم اللهجة المصرية والصعيدية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الفكرة جاءته منذ 8 أشهر.

وأضاف إدوارد، ‏خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية هبة ماهر، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن كل مرة كان يسافر فيها إلى مصر كان يلاحظ أن المصطلحات تتغير ولغة الشارع تتغير لذلك كان مهما جدا بالنسبة له أن يقوم بالربط بين الأجيال التي تولد في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية والأجيال الموجودة في مصر، وأن يقوم بعمل حلقة وصل بينهم.

وأوضح أنه قرر الابتعاد عن طرق التعليم التقليدية، وبدأ في تصوير الفيديوهات أثناء تعليم اللهجة المصرية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حقق تفاعلا واستحسانا كبيرا من الناس.

الولايات المتحدة جوني ألفي ادوارد الثقافة الصعيدية اللهجة المصرية الإعلامية هبة ماهر

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