ليبيا..استخراج عينات الحمض النووي للتعرف على هوية المفقودين

قال رئيس هيئة فرق الإنقاذ بليبيا في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن:" فرقنا تأخذ عينات الحمض النووي عن الجثث المجهولة".

واضاف رئيس هيئة فرق الإنقاذ بليبيا: استمرار وصول فرقنا إلى مدينتي درنة سوسة".

كان قد أعلن جهاز الإسعاف في ليبيا ،اليوم الخميس، عن إحصاء أكثر من 5500 جثة و10 آلاف مفقود و7 آلاف جريح ولا حصيلة نهائية.

ورجح رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة التي ضربها الإعصار إلى 20 ألفا.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن السلطات لم تتمكن بعد من إحصاء الأضرار بشكل نهائي، لكن "الأعمال جارية من أجل ذلك".

