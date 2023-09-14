سند وعون لكل من يريد المساندة|كاتب صحفي: تحركات مصر لمساعدة ليبيا سريعة وفعّالة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مصر دائمًا ترفع شعار «الإنسانية أولاً»، مشيرًا إلى أن مصر حاضرة لمُساندة كافة الأشقاء العرب، وحتى الأفارقة، حيث إنه فى كافة الأزمات الدولية نجد مصر حاضرة.

وأضاف الكاتب الصحفي جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن تحركات الدولة المصرية لمساعدة ليبيا سريعة وفعالة، موضحًا أن الدولة المصرية تقوم بدور إنساني بنّاء يظهر دائمًا وقت الأزمات.

وتابع الكاتب الصحفي جمال رائف، أنه خلال الأوضاع فى لبنان وقطاع غزة والسودان وسوريا كانت مصر حاضرة أيضًا، والآن في المغرب وليبيا، لافتًا: “مصر سند وعون لكل من يريد المساندة”.