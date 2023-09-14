ناقد عن أداء داليا شوقي بـ«سفاح الجيزة»: لن يغفر لها أنها أخت بسنت شوقي

حلل الناقد الفني رحاب الدين الهواري، أداء داليا شوقي في مسلسل “سفاح الجيزة”، قائلا: “لن يغفر لها أنها أخت بسنت شوقي، أو أنها بنت الفنانة منال الفطاطري أو أن زوج أختها محمد فراج، أو أنها درست مسرحا فى الجامعة الأمريكية”.

وأضاف الناقد الفني رحاب الدين الهواري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الفنانة داليا شوقي بالفعل ممثلة جيدة، معقبا: “الغريب مع هادي الباجورى أن لديه شخصا متخصصا لرد الفعل، فكيف لم يراجع الأوفر ريأكت الخاص بها”.

وتابع: “رد فعل داليا شوقي فى المسلسل كان عاليا جدا، فى مرتين، خاصة جملة منتهى الاستفزاز، حيث إنها قالتها بالفعل بمنتهى الاستفزاز، وكان يجب مراجعتها”.