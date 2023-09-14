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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المسابقات تعلن ملاعب مباراتي الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري بالدوري

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشفت إدارة المسابقات بري المهندس عامر حسين عن ملعب مباراتي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام ناديي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.  

وأكدت ادارة المسابقات أن النادي الأهلي سوف يواجه نظيره الإسماعيلي علي ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

وشددت إدارة المسابقات على أن النادي الأهلي سيخوض أي مباراة في الإسماعيلية وفقا لتعليمات الجهات الأمنية المنوط بها منح الموافقة على الملاعب. 

وأشارت إدارة المسابقات كذلك، إلى أن الأهلي سوف يواجه نظيره النادي المصري على ملعب استاد برج العرب. 

وأسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 / 2024 عن مواجهات نارية لكبار الأندية وفي مقدمتها الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ويصطدم النادي الأهلي بنظيره فريق المصري البورسعيدي فى إطار منافسات الجولة الأولي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فيما يواجه نادي الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي بنظيره فريق بيراميدز فى الجولة الأولى ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.

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وجاءت مباريات الأهلي في الدوري الممتاز كالتالى: 

 

الأهلي ضد المصري.
الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.
الأهلي ضد الإسماعيلي.
الأهلي ضد الجونة.
الأهلي ضد بلدية المحلة.
الأهلي ضد المقاولون العرب.
الأهلي ضد سموحة.
الأهلي ضد زد أف سي.
الأهلي ضد الاتحاد السكندري.
الأهلي ضد الزمالك.
الأهلي ضد فاركو.
الأهلي ضد الداخلية.
الأهلي ضد طلائع الجيش.
الأهلي ضد بيراميدز.
الأهلي ضد البنك الأهلي.
الأهلي ضد إنبي.
الأهلي ضد فيوتشر.

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وجاءت مباريات الزمالك كالتالي : 

 

الجولة الأولى: بيراميدز والزمالك
الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب
الجولة الثالثة: البنك الأهلي والزمالك
الجولة الرابعة: الزمالك وسموحة
الجولة الخامسة: إنبي والزمالك
الجولة السادسة: الزمالك وزد 
الجولة السابعة: فيوتشر والزمالك
الجولة الثامنة: الزمالك والاتحاد السكندري
الجولة التاسعة: المصري والزمالك 
الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي
الجولة الحادية عشرة: سيراميكا كليوباترا والزمالك
الجولة الثانية عشرة: الزمالك وفاركو
الجولة الثالثة عشرة: الإسماعيلي والزمالك
الجولة الرابعة عشرة: الزمالك والداخلية
الجولة الخامسة عشرة: الجونة والزمالك
الجولة السادسة عشرة: طلائع الجيش والزمالك
الجولة السابعة عشرة: الزمالك وبلدية المحلة

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مباريات بيراميدز في الدوري الممتاز 
 

حسمت قرعة بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد مباريات بيراميدز في الدور الأول وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى .. بيراميدز * الزمالك 
الجولة الثانية .. البنك الأهلي * بيراميدز 
الجولة الثالثة .. بيراميدز * إنبي 
الجولة الرابعة .. فيوتشر * بيراميدز 
الجولة الخامسة .. بيراميدز * المصري 
الجولة السادسة .. سيراميكا * بيراميدز 
الجولة السابعة .. بيراميدز * الإسماعيلي 
الجولة الثامنة .. الجونة * بيراميدز 
الجولة التاسعة .. بيراميدز * بلدية المحلة 
الجولة العاشرة .. المقاولون العرب * بيراميدز 
الجولة الحادية عشرة .. بيراميدز * سموحة 
الجولة الثانية عشرة .. زد * بيراميدز 
الجولة الثالثة عشرة .. بيراميدز * الاتحاد السكندري 
الجولة الرابعة عشرة .. الأهلي * بيراميدز 
الجولة الخامسة عشرة .. بيراميدز * فاركو 
الجولة السادسة عشرة .. الداخلية * بيراميدز 
الجولة السابعة عشرة .. بيراميدز * طلائع الجيش

 

الأهلى المسابقات عامر حسين الدوري المصري الاسماعيلي الزمالك بيراميدز

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