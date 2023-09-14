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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يشيد بإنجازات إدارة الأشعة خلال شهر أغسطس

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد الدكتور شريف مكين  وكيل صحة الدقهلية بإنجازات إدارة الأشعة خلال أغسطس الماضى تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية .

وقامت الادارة خلال الشهر الماضى بتوريد أحدث جهاز X ray  لونج فيلم إلى مستشفى دكرنس العام و جهاز نقالى إلى مستشفى المنزله به DR علاوة على عدد 2 Dr لكل من المطريه و دكرنس.

كما تم إمداد كلا من مستشفى دكرنس العام  ومستشفى نبروه المركزى ومستشفى أجا المركزى بأجهزة سونار حديثة إلى جانب جهازين C ARM عمليات لكل من مستشفى نبروه ومستشفى الجماليه

كما تم عمل عقود صيانة لجميع اجهزة الاشعة المقطعية وبعض الاجهزه الاخرى عن طريق هيئة الشراء الموحد ومعاينة غرف الاشعة بكل المستشفيات فضلاً عن  الانتهاء من تجهيز غرفه الاشعه بمستشفى اجا 

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره  للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة وإدارة الأشعة بالمديرية  وفى مقدمتهم الدكتورة سارة أحمد وعماد الشايب و محمد العشماوى ووليد فوزى.

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أشعة المقطعية الإدارة العامة لل المستشفيات صحة الدقهلية لأشعة المقطعية وكيل الوزارة وكيل صحة الدقهلية نبروه

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