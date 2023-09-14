وكيل صحة الدقهلية يشيد بإنجازات إدارة الأشعة خلال شهر أغسطس

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل صحة الدقهلية بإنجازات إدارة الأشعة خلال أغسطس الماضى تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية .

وقامت الادارة خلال الشهر الماضى بتوريد أحدث جهاز X ray لونج فيلم إلى مستشفى دكرنس العام و جهاز نقالى إلى مستشفى المنزله به DR علاوة على عدد 2 Dr لكل من المطريه و دكرنس.

كما تم إمداد كلا من مستشفى دكرنس العام ومستشفى نبروه المركزى ومستشفى أجا المركزى بأجهزة سونار حديثة إلى جانب جهازين C ARM عمليات لكل من مستشفى نبروه ومستشفى الجماليه

كما تم عمل عقود صيانة لجميع اجهزة الاشعة المقطعية وبعض الاجهزه الاخرى عن طريق هيئة الشراء الموحد ومعاينة غرف الاشعة بكل المستشفيات فضلاً عن الانتهاء من تجهيز غرفه الاشعه بمستشفى اجا

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة وإدارة الأشعة بالمديرية وفى مقدمتهم الدكتورة سارة أحمد وعماد الشايب و محمد العشماوى ووليد فوزى.

IMG-20230914-WA0010

IMG-20230914-WA0011

IMG-20230914-WA0009

IMG-20230914-WA0008