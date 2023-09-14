إجراء احترازي.. تعليق الأنشطة البحرية في دهب بعد هجوم سمكة قرش على مصرية

أكدت إدارة محميات جنوب سيناء، استمرار تعليق نزول السائحين للمياه ببعض المناطق بمدينة دهب، وذلك على أثر تعرض سائحة مصرية لمهاجمة سمكة قرش بمنطقة اللاجونا، كإجراء احترازي من أي مخاطر محتملة قد تمس سلامة السائحين، وبما يتناسب مع طبيعة الحادث وملابساته.

وأوضحت إدارة المحميات، في بيان اليوم، الخميس، أنه تقرر تعليق نزول السائحين للمياه لممارسة أنشطة السباحة، والسنور كلينج والألعاب المائية في مدينة دهب بداية من منطقة " الدحيلة" شمال المدينة حتى موقع " الكيفز" بوادي جني جنوبا.

وأشار البيان إلى أنه يجري السماح فقط بممارسة رياضة الغوص بالأسطوانات "سكويا" للمستويات ذات التأهيل المتقدم من الغطاسين، وذلك بمختلف مواقع الغوص فيما عدا منطقة " اللاجونا"، وموقع غوص "نابوليون ريف"، وموقع غوص " الواحة"، مع الالتزام بالتنفيذ من قبل مراكز الغوص المعتمدة، ووفقا للضوابط الفنية، وضوابط الأمان والسلامة المتعارف عليها في هذا الشأن، وذلك حتى إشعار آخر.

واستقبل مستشفى دهب المركزي أمس، الأربعاء، زينب أحمد محمد، 34 عامًا، مصابة ببتر كامل في الذراع اليسرى، بادعاء عضة سمكة أثناء السباحة، وجرى تحويلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.