عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

20 مليون إسترليني.. تعرف على حجم ثروة النجم المصري محمد صلاح

محمد صالح
محمد صالح

كشف تقرير بريطاني عن جزء بسيط من ثروة النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

جاء ذلك في تقرير نشرته فضائية “العربية”، بعنوان "ماذا تعرف عن ثروة النجم المصري محمد صلاح؟".

وأضاف التقرير أنه وفقا لما ذكرته صحيفة “ليفربول وورد” البريطانية، أن حساب محمد صلاح بأحد البنوك البريطانية يُقدر بنحو 20 مليون إسترليني.

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ موجود في حساب بنكي واحد فقط، حيث يمتلك فخر العرب العديد من الحسابات الأخرى.

75 مليون إسترليني 

ونشر تقرير سابق لصحيفة "ميرور" البريطانية عام 2021، أن ثروة محمد صلاح تقدر نحو 75 مليون إسترليني.

يرتبط "صلاح"، بالعديد من عقود الرعاية مع شركات عالمية، ويحقق أرباحا أخرى من عالم الاستثمار العقاري من خلال شركتين.

ضخ "صلاح" أكثر من 5 ملايين دولار في مواد البناء باستثمار منفصل في وقت يمتلك فيه أسطولا مختلفا ومتنوعا من السيارات الأشهر في العالم. 
 

محمد صلاح فخر العرب ليفربول ثروة محمد صلاح شركات عالمية الاستثمار العقارى السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

غلطة كبيرة جدا.. «حلق» موديست يشعل غضب نجم الأهلي السابق| شاهد

وسط ترقب أهلاوي.. صن داونز يخطط لصفقة مفاجئة من الدوري المصري

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

منحة 3 أشهر.. بشرى لمستحقي معاش المتوفى| تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

ترشيحاتنا

خلال جلسة رسمية.. ماذا ناقش وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية ؟|صور

البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%

اجتماع مغلق بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي.. وانعقاد جلسة مباحثات ثنائية|صور

البرلمان الليبي يعلن تخصيص 2 مليار دولار لمجابهة العاصفة دانيال في درنة

إصابات واقصاء فني.. لعنة الغيابات تضرب الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

وزير الخارجية: رؤية مشتركة بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب هبوط حاد ووفاة.. علامات غير متوقعة تكشف الضغط المنخفض

عائد من الموت وتنبأ بكوارث مدمرة .. من هو خطيب أميرة النرويج؟

هل يمكنك اقتناءه؟ شاهد أصعب كتاب للقراءة في العالم

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ