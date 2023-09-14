20 مليون إسترليني.. تعرف على حجم ثروة النجم المصري محمد صلاح

كشف تقرير بريطاني عن جزء بسيط من ثروة النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

جاء ذلك في تقرير نشرته فضائية “العربية”، بعنوان "ماذا تعرف عن ثروة النجم المصري محمد صلاح؟".

وأضاف التقرير أنه وفقا لما ذكرته صحيفة “ليفربول وورد” البريطانية، أن حساب محمد صلاح بأحد البنوك البريطانية يُقدر بنحو 20 مليون إسترليني.

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ موجود في حساب بنكي واحد فقط، حيث يمتلك فخر العرب العديد من الحسابات الأخرى.

75 مليون إسترليني

ونشر تقرير سابق لصحيفة "ميرور" البريطانية عام 2021، أن ثروة محمد صلاح تقدر نحو 75 مليون إسترليني.

يرتبط "صلاح"، بالعديد من عقود الرعاية مع شركات عالمية، ويحقق أرباحا أخرى من عالم الاستثمار العقاري من خلال شركتين.

ضخ "صلاح" أكثر من 5 ملايين دولار في مواد البناء باستثمار منفصل في وقت يمتلك فيه أسطولا مختلفا ومتنوعا من السيارات الأشهر في العالم.

