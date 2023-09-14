برلماني ليبي: تزايد عدد الضحايا بـ درنة وتوقعات بارتفاع الوفيات بين المفقودين إلى 90%

قال حمد بنداق، عضو البرلمان الليبي، إنَّ أرقام القتلى والضحايا التي تم رصدها من فرق الإنقاذ المتخصصة والتي بدأت عملها بمدينة «درنة» منذ الأمس، في تزايد، وأغلب جثث الضحايا جرفتها مياه الفيضان إلى الشواطئ الشرقية لـ«درنة»، ومتوقع اليوم أن 90% من المفقودين في عداد الأموات.



وأضاف «بنداق» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنهم كسلطة تشريعية وممثلين بالبرلمان الليبي دورهم يتمحور حول سن قوانين وتشريعات من شأنها خدمة اللجان المكلفة بالعمل على الأزمة، كاشفاً عن مضمون الجلسة الطارئة لمواجهة الكارثة بإجراءات عاجلة.

جلسات طارئة للبرلمان الليبي منذ اليوم الأول للكارثة.

وتابع عضو البرلمان الليبي، أنه منذ اليوم الأول للأزمة، عكف البرلمان على عقد جلسات للجان المكلفة بجلسات طارئة، ومنذ يوم الأزمة وتعمل اللجنة المختصة على إصدار تشريع، ويتم التصويت عليه اليوم، يسمح للحكومة الليبية بصرف مبلغ 10 مليارات للبلديات المنكوبة، وعلى رأسها مدينة درنة المتضرر الأكبر من الفيضان.

