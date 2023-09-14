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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 34 محضرا تموينيا خلال حملة على المخابز والأسواق بمركز ديروط

حملة تموينية بأسيوط
حملة تموينية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 34 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها الوحدة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بالإشتراك مع مديرية التموين وجهاز حمايك المستهلك ومباحث التموين استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة. 

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
كان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والاحياء بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

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وتنفيذًا لتكليفات المحافظ شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط حملة مكبرة برئاسة محمود نجار بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة تموين ديروط وبمشاركة حسام عبدالناصر و حسام الدين خديوى نائبا رئيس المركز و محمود أنور سيد مدير الرقابة التجارية ومحمود حسن ذكي مدير الرقابة التموينية ونصر الدين ناجي مدير الإشغالات وأحمد بهلول مدير إدارة رخص المحلات التجارية ومسئولي الاعلانات وشئون البيئة أسفرت عن تحرير 34 محضر تمويني متنوع منها (محضر حيازه نخاله خشنة بدون بيانات - بيع سجائر بدون فواتير - محضر بيع سجائر بأزيد من السعر - عدم إعلان أسعار محلات ومطاعم - عدم حمل شهادة صحية – محضر نظافة – محضر إشغال طريق – عدم وجود شهادة صحية – محلات تدار بدون ترخيص) وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن اللواء عصام سعد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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