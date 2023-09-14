صرف مكافأة شهر للعاملين في جامعة أسيوط بمناسبة المولد النبوي الشريف

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بمناسبة المولد النبوي الشريف، مكافاة شهر من أساسي المرتب للعاملين بجامعة أسيوط بمختلف قطاعاتها.

واعتمد رئيس جامعة أسيوط، مكافأة مالية بحد أدنى 600 جنيهًا للعمالة المثبتة؛ وذلك مراعاة لأصحاب الأساسيات الضعيفة من العاملين بالجامعة، وصرف مبلغ 400 جنيهاً لجميع العمالة الموسمية بالجامعة من متعاقدين ومؤقتين و عاملين باليومية ومنحة تدريبية.

و هنأ الدكتور أحمد المنشاوي أسرة جامعة أسيوط بمناسبة ذكرى مولد أشرف خلق الله وسيد المرسلين، داعيًا الله “سبحانه وتعالى”، أن يعيد هذه الذكرى العطرة علي مصر والأمة العربية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أجمل الأمنيات بعام دراسي موفق.

و قال شوكت صابر أمين عام الجامعة أنه وفقاً لقرار رئيس الجامعة فمن المقرر أن تبدأ الإدارات المختصة فى القيام بالإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المنصوص عليها للمتواجدين بالعمل خلال المدة من 1/7/2023 وحتى تاريخه ، وهو ما سوف يتم متابعة تنفيذه بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

وتأتي ذكرى المولد النبوي الشريف كل عام لتوافق يوم 12 ربيع الأول من كل عام هجري، وتحل ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، وقرر مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.