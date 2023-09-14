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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حريصون على توفير الخدمات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية

صدى البلد

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، حرصه على التعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والضرورية للأسر الأولى بالرعاية في كل المجالات تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة ".


جاء ذلك خلال توزيع المحافظ اليوم الخميس الحقائب المدرسية على الطلاب والتلاميذ الأولى بالرعاية حيث قام بتوزيع 350 حقيبة مدرسية ضمن 1000 حقيبة مستهدف توزيعها على ضمن مشروع "ابنتي الغالية" الذي تنفذه هيئة "كوبتك أورفانز" بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة.


ووزع المحافظ بعض الحقائب والأدوات المدرسية على طلاب وطالبات بعض المدارس من الأسر الأكثر احتياجاً الذي تم اختيارهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي طبقًا للأبحاث الميدانية والمراجعات اللازمة للاختيار وفق شروط ومعايير تم وضعها مسبقاً ضمن أنشطة مشروع "ابنتي الغالية" كما حرص المحافظ على التقاط الصور الجماعية والتذكارية مع التلاميذ والطلاب المشاركين. 


يشار إلى أن محافظ أسيوط قام بتوزيع الدفعة الأولى من الشنط المدرسية الأسبوع الماضي بإجمالي 350 حقيبة وذلك خلال فعالية أقيمت بديوان عام المحافظة وجاري توزيع باقي الحقائب المدرسية خلال الأيام القادمة حيث من المستهدف توزيع ألف حقيبة مدرسية.

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