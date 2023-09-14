وزارة الرياضة تستعد لإطلاق أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب

تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب لإطلاق معرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية تحت شعار "شباب مصر مستقبلها " والذي يُعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب بمراكز الشباب، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي.

معرض بيزنس يا شباب



يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".



يأتي تنظيم هذا المعرض ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع الشباب علي الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة، وحرصها علي المحافظة علي تلك الحرف من الانتهاء.



جدير بالذكر أن معرض "بيزنس يا شباب " يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف التراثية واليدوية، والعمل علي فتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.