تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس على الفور لحين استكمال الأوراق اللازمة حرصًا على مستقبلهم الدراسى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من ليبيا نتيجة تضررهم من الإعصار .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم عمل لجنة بكل إدارة تعليمية لفحص الأوراق المتوفرة وسيتم تسكين الطلاب بالمدارس على الفور لحين استيفاء باقى الأوراق والمستندات المطلوبة.