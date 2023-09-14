محافظة القاهرة تقرر خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2023 /2024 للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بدلًا من 225 درجة.

وأوضح اللواء أن يكون القبول بفصول الخدمات ١٨٠ درجة بواقع ٤٠ درجة أقل من الثانوى العام، وذلك فى عدد من المدارس التى بها أماكن شاغرة فى بعض الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستكمال أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى، وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .



وأكد ايمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم انه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.