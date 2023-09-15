عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على أهم القوانين المقرر مناقشتها خلال دور الإنعقاد الرابع بمجلس النواب

النائب مكرم رضوان
النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

كشف النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان عن أبرز القوانين التى من المقرر مناقشتها خلال دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان.

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه القوانين هى قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون المسئولية الطبية وتعديلات قانون زراعة الأعضاء وتعديلات قانون الجامعات وتعديلات قانون التعليم.

وكان قد فض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة"وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

القوانين دور الإنعقاد الرابع البرلمان تعديلات قانون زاعة الأعضاء قانون المسئولية الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

رضا عبد العال: نجم الأهلي يستحق الانضمام للمنتخب

ترشيحاتنا

نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهمة حيازة سلام ناري بشكل غير قانوني

مفاجأة غير سعيدة للمتهم بالتعدي علي الفنانة مني زكي

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع

تعرف على أهم القوانين المقرر مناقشتها خلال دور الإنعقاد الرابع بمجلس النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير والعواصف

أغرب من الخيال..مقطع فيديو طريف لسيدة تثير الجدل بابتلاعها لسماعة.. إليك التفاصيل

الفرق كبير .. شاهد درة بنفس إطلالة نجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ