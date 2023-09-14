شي: الصين وفنزويلا ترتقيان بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج اليوم الخميس، إن بكين ستواصل دعم فنزويلا بقوة في حماية السيادة الوطنية ومواجهة التدخل الخارجي.

وأشار الزعيم الصيني خلال اجتماع مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستفيد شعبي البلدين وتوفر المزيد من الطاقة الإيجابية للتنمية في جميع أنحاء العالم. حسبما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية.

وتعرب الصين عن استعدادها لتوسيع التعاون مع فنزويلا، بما في ذلك زيادة واردات المنتجات المتخصصة عالية الجودة من البلاد.

وأكد نيكولاس مادورو، أن الصين وفنزويلا تفتتحان الآن حقبة جديدة من العلاقات الثنائية. مضيفا، أن فنزويلا مستعدة للتعلم من تجربة الصين في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وتوسيع التعاون مع الصين في مجالات مثل الزراعة والاستثمار والتعليم والسياحة.

وبعد المحادثات، أصدر الجانبان بيانا مشتركا لتأسيس شراكة استراتيجية بين الصين وفنزويلا.