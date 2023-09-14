وزير التجارة والصناعة بجنوب إفريقيا يترأس بعثة لزيارة مصر قريبا

قال رئيس المكتب التجاري ببريتوريا المستشار التجاري راجي نبيل عدلي، إن وزير التجارة والصناعة بجنوب إفريقيا يترأس بعثة تجارية لزيارة مصر قريبا لبحث فرص التعاون الاستثماري بين القطاعين الخاص في البلدين.



وأضاف رئيس المكتب التجاري ببريتوريا، خلال مشاركته في ندوة نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الخميس عن انضمام مصر للبريكس بحضور الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله، أن البعثة تضم عددا من الشركات الراغبة في الاستثمار بمصر، وكذلك الشركات التي ترغب في جذب استثمارات مصرية لجنوب إفريقيا في مجالات المقاولات والانشاءات والزراعة والسياحة والكيماويات والتعدين والأدوية والمستحضرات الطبية وتصنيع السيارات والخدمات المالية.



وأضاف أن جنوب أفريقيا ستشارك بأكبر جناح في المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي تستضيفه مصر خلال نوفمبر 2023، ويكون على رأسه وزير التجارة الجنوب إفريقي ويضم 100 شركة على مساحة 1000 متر مربع، وشدد على ضرورة كسر الانطباع بأن هناك منافسة بين مصر وجنوب إفريقيا على مركز الريادة في القارة السمراء، والتأكيد على أهمية التكامل والتعاون بين البلدين لما هو في صالح القارة.



ونوه بأن الرئيسين المصري والجنوب إفريقي التقيا خلال العام الجاري 3 مرات في باريس وروسيا والهند، ولفت إلى أنه يجب التأكيد على أن مصر لا تسعى لمنافسة جنوب إفريقيا بل تسعى لإحداث تكامل صناعي على مستوى القارة، مؤكدا أن هذا الأمر سيحظى باهتمام وزيري التجارة في البلدين خاصة فيما يتعلق بالعمل على اقامة حلف في مجال صناعة السيارات بحيث يتم التكامل وتعميق صناعة السيارات في القارة وامكانية دعوة دول اخرى مثل غانا وغينيا.



وعن مدى استفادة جنوب إفريقيا من عضويتها في البريكس، أوضح عدلي أن جنوب إفريقيا انضمت للتجمع منذ القمة الثالثة عام 2011، ومنذ 12 عاما استفادت جنوب إفريقيا من تواجدها في مجموعة البريكس ما انعكس على نمو حجم التجارة بين جنوب وأفريقيا ودول التجمع بنحو 37% ليصل لنحو 51,4 مليار دولار في مقابل 37,4 مليار دولار خلال 2011.



وقال إن صادرات جنوب افريقيا إلى دول التجمع "الصين، الهند، البرازيل، روسيا" حققت متوسط نمو 5,3% لتبلغ 8ر17 مليار دولار في مقابل 16,9 مليار دولار خلال 2011، بينما ارتفعت واردات جنوب إفريقيا من دول التجمع بنسبة 64% لتبلغ 33,6 مليار دولار في مقابل 20,5 مليار دولار.



وعن الاستثمارات، أشار عدلي إلى أن هناك تواجدا استثماريا هنديا كبيرا في مجال الصناعات الدوائية بجنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن جنوب افريقيا لا تريد لعضويتها في البريكس ان تحد من الاستثمارات الأوروبية والأمريكية لها، او عدم الاستفادة من المزايا التي تحصل عليها صادراتها عند الدخول للسوق الأمريكية.