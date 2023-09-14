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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يرفع شعار كامل العدد.. نفاد تذاكر حفل ليلة من الزمن الجميل في جدة

حفل ليلة من زمن الفن
حفل ليلة من زمن الفن الجميل

في إطار فعاليات موسم جدة الثقافي أحد أبرز الفعاليات السنوية في المملكة العربية السعودية، يقام بعد قليل حفل بعنوان ليلة من زمن الفن الجميل على مسرح بنش مارك.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن نفاد جميع تذاكر الحفل ليرفع شعار كامل العدد ويحيي هذا الحفل محمد ثروت وعفاف راضى وميادة الحناوي.

 

ومن المفترض ان يقام هذا الحفل  في تمام الساعة ١٠ مساءا اليوم ، في مسرح بنش مرك بمدينة جدة، ويذاع الحفل مباشر على الهواء بقناة MBC مصر.

 

تركي آل الشيخ يعلن عن حفل ليلة من زمن الفن الجميل

 

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام"، عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وذلك يوم 14 سبتمبر، بمسرح بنش مارك في مدينة جدة، بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي.

 

ويشارك المطرب الكبير محمد ثروت بالحفل بالاشتراك مع الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي في تقديم عدد من الأغاني الخاصة بهم، وعدد من الأغاني التراثية التي تحمل قيماً ومعاني وذكريات رائعة.

 

وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة فعاليات وحفلات تقيمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير تجارب ترفيهية مميزة للجمهور العربي. 

 

موسم جدة مسرح بنش مارك

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