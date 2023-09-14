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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاحنات الهلال الأحمر تنتطلق.. تامر حسني يقود حملة تبرع لأهالي المتضررين فى المغرب وليبيا

تامر حسني فى جمعية
تامر حسني فى جمعية الهلال الأحمر المصري

حرص المطرب تامر حسني على قيادة حملة للتبرع لاهالى المتضررين من الكوارث الطبيعية التى وقعت الأيام الماضية فى المغرب وليبيا.

وقام تامر حسني بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بدعوة الشعب المصري بالتبرع لصالح اهالى المتضررين من الشعبين المغربي والليبي وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وصرح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعيه الهلال الأحمر المصري بأن الفنان تامرحسني قام صباح اليوم الخميس  بالقيام بحملة تبرع لدعم الشعب المغربي و الليبي و دعى الآلاف من جمهوره للانضمام كمتطوعين داعمين للهلال الأحمر المغربي و الليبي بإسم الشعب المصري .

وأكد الدكتور رامي ان الفنان تامرحسني هو الفنان الذى قدم كل سبل التعاون في الأزمة الحالية، ويشارك فى تعبئة الشاحنات ويعمل على تحضير وتغليف المواد الغذائية التى من المفترض أن يتم ارسالها ابتداء من اليوم.

كما ألقى تامر حسني  كلمة تحفيزية لجميع المتطوعين و الان يستعدون  لإطلاق شاحنات الهلال الأحمر للشعب المغربي والليبي من الأراضي المصرية.

 

المطرب تامر حسنى جمعية الهلال الأحمر رامي الناظر

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