دعاء يوم الجمعة لأمي المتوفاة .. ينير قبرها ويغفر ذنوبها

بموت الأم يموت كل شيء، وأفضل طريقة لبرها بعد وفاتها، الدعاء لها في كل وقت وحين والتصدق على روحها، لعل الله يجعلها من المقبولين، ويجب اختيار أوقات استجابة الدعاء ، ودعاء يوم الجمعة للأم المتوفية يكون في السجود أو بين الأذان والإقامة أو قبل غروب شمس يوم الجمعة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوقيت ، ويمكنك الاجتهاد والدعاء لها بما تشاء .

دعاء يوم الجمعة لأمي المتوفية

اللهم ارحم أمي واغفر لها وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وجميع موتى المسلمين.

اللهم أبدلها دارا خير من دارها وأهلا خيرا من أهلها وذرية خيرا من ذريتها، ربي عطر قبر أمي برائحة الجنة.

اللهم انظر إليها نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.

اللهم أسكنها فسيح الجنان واغفر لها يا رحمن، اللهم شفع فيها نبينا ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، واحشرها تحت لوائه، واسقها من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا.

اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم .

اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت واسألك يا رب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها، اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.

اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نورا من نورك عليها، اللهم حرم دمها ولحمها وبشرتها على النار برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم انقلها من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سعة الدور والقصور في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

اللهم أعف عنها وأبدلها خيرا مما تركت وراءها يارب العالمين ، اللهم ارحم من ماتت بالدنيا ولم تمت في قلوبنا اللهم ارحمها فهي أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنها فسيح جناتك يا ارحم الراحمين .

اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحل بجوارك، فقه فتنة القبر ، وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحمد ، اللهم فاغفر لها وارحمها ، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين ، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه .

اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

اللهم اجعل جنة الخلد مثواها وانزل على روحها الأمان والسكينة ، اللهم لا تطفىء نور قبرها واجعل الجنة أجمل مسكن لها اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها .

دعاء يوم الجمعة للميت أمي

اللهم أعف عنها وأبدلها خيرا مما تركت وراءها يارب العالمين ، اللهم ارحم من ماتت بالدنيا ولم تمت في قلوبنا اللهم ارحمها فهي أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنها فسيح جناتك يا ارحم الراحمين اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحل بجوارك، فقه فتنة القبر ، وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحمد ، اللهم فاغفر لها وارحمها ، إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين ، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى. اللهم اجعل جنة الخلد مثواها وانزل على روحها الأمان والسكينة ، اللهم لا تطفىء نور قبرها واجعل الجنة أجمل مسكن لها اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها .

اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك ، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك .

في يوم الجمعة اللهم ارحم أمي اللهم إنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك و رسولك و أنت أعلم بها، اللهم ثبتها عند السؤال اللهم إنها بزمتك و حبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها و ارحمها إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمها و اغفر لها و انظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم روحا صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء , و اغفر لنا و لها يا الله وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم ارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبه الغابرين ، اللهم إنا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها اللهم أنها نزلت بك وأنت خير منزول به و أصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها .

أفضل دعاء يوم الجمعة لأمي المتوفية

1- « اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هو أهله، وأجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم أنظر إليها نظرة رضا فإن من تنظر إليه نظرة رضا لاتعذبه أبدا».

2- اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم إن كانت محسنة فزد من حسناتها ، وإن كان مسيئة فتجاوز عن سيئاتها» .

3- « اللهم إنها أمتك، خرجت من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائها فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

4- « اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها، وأن تثبتها عند السؤال، اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين».

5- « اللهم يمن كتابها، ويسر حسابها، وثقل بالحسنات ميزانها، وثبتها على الصراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، اللهم أمنها من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسها آمنة مطمئنة، ولقنها حجتها.

٦- اللهم اجعلها في بطن القبر مطمئنة، وعند قيام الأشهاد آمنة، وبجود رضوانك واثقا، وإلى أعلى درجاتك سابقا».

أفضل دعاء للأم مستجاب

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلك العظيم وجودك الواسع ما تشرح به صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأنس بك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذكرك، وبارك لها في عمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك، وأعنها في حلها وترحالها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرها مع العافية في صحتها ودينها واجعل اللهم آخر كلامها من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزلها منازل الشهداء والصدقين في قبرها، ومد لها مد البصر وأنر طريقها، واكفها جواب الملكين، وثبتها عند النزول في لحدها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلغها إياها، وأسبغ عليها من سترك يا ستار، فلا تهتك لها سترا، ولا تفضح لها أمرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تشمت بها عدو، ولا تجعلها أضحوكة لأحد، وثبت عليها عقلها ودينها وإيمانها. اللهم بما استغاثك به أهل بدر فأغثتهم وأجبتهم فأغثنا وأجبنا يا رب العالمين، اللهم اجعل مستقر أمي في الجنان فهي المنزلة التي تطفئ من قلوبنا نار فراقها بالدنيا، وهي العزاء والسلوى التي نتصبر بها حتى نلقاها عند حوض الحبيب نشرب معها شربة الكوثر من يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم.

