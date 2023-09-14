ضبط ما يقرب من 12 طن لحوم دواجن غير صالحة بالجيزة

قامت اجهزة التفتيش علي اللحوم والمنتجات الحيوانية بمديرية الطب البيطري بالجيزة تحت اشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير المديرية بالتعاون مع اجهزة المحليات ومباحث التموين بعدد من الحملات علي الاسواق على عدد من الاحياء والمراكز بالمحافظة، للتأكد من. صلاحية اللحوم والمعروضات .

وذلك بناء على تعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات الرقابية علي الاسواق.

وأسفرت الحملات خلال الفترة من السبت الموافق10/9/2023 وحتى اليوم الخميس الموافق 14/9/2023 ، عن ضبط 11933 كجم مضبوطات منها 173 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 11760 كجم مصنعات لحوم و دهون و دوبريهات ومقطعات لحوم و دواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وبيان الاماكن كالتالي :

-حي الهرم 4000 كجم هياكل و 5000 كجم مصنعات لحوم غير صالحة للأستهلاك الأدامى .

-حي بولاق الدكرور 600 كجم هياكل دواجن ومفروم دواجن غير صالحة للإستهلاك الأدامى و 93 كجم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية.

-حي الوراق 1300 كجم مقطعات دواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمى و 52 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية .

-حي الطالبية 500 كجم دهون ودوبريهات و 210 كجم مقطعات لحوم و 150 كجم مقطعات دواجن غير صالحة للإستهلاك الأدامى .

-حى اكتوبر ٣ 28 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية . وتم تحرير 11 محضر قانوني وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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