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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى أول ظهور له بعد أزمته الصحية نجل محمد ثروت يغني ابن أبويا

محمد ثروت ونجله
محمد ثروت ونجله

فى مفاجأة قوية ضمن فعاليات حفل الليلة والذى يقام على مسرح بنش مارك تحت عنوان ليلة الزمن الجميل صعد إلى المسرح أحمد ثروت نجل محمد ثروت بعد رحلة علاج دامت لشهور طويلة.

وحرص ثروت على الغناء لوالده على المسرح أغنية ابن أبويا وسط تفاعل كبير من الحضور ومن ثروت نفسه.

 

محمد ثروت 

 

بدأ المطرب محمد ثروت حفل ليلة الزمن الجميل بأغنية مين ميحبش فاطمة وهو تتر مسلسل من الذي لا يحب فاطمة لأحمد عبد العزيز.

وحرص محمد ثروت على تقديم الشكر لهئية الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ ، كما توجه بالشكر إلى الجمهور الذى حرص على حضور هذا الحفل.

وتابع محمد ثروت فقرته الغنائية بأغنية الغالي عليا والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

 

تركي آل الشيخ يعلن عن حفل ليلة من زمن الفن الجميل

 

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام"، عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وذلك يوم 14 سبتمبر، بمسرح بنش مارك في مدينة جدة، بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي.

 

ويشارك المطرب الكبير محمد ثروت بالحفل بالاشتراك مع الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي في تقديم عدد من الأغاني الخاصة بهم، وعدد من الأغاني التراثية التي تحمل قيماً ومعاني وذكريات رائعة.

مسرح بنش مارك نجل محمد ثروت محمد ثروت ليلة الزمن الجميل

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