هل هناك دعاء خاص بيوم الجمعة.. هذا فقط ما ورد في الشرع الشريف

هل هناك دعاء خاص بيوم الجمعة، يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء خاص يقوله يوم الجمعة، وأكد العلماء أن ما ورد في الشرع الشريف كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد إلا واستجيب له، وورد ذلك حديث نبوي في الشرع الشريف عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا" رواه البخاري ، ويستحب للمسلم أن يدعوا بما يشاء ويبدأ دعائه بالصلاة على النبي، ويستحب في الشرع الدعاء بأسماء الله الحسنى فهو أمر مشروع صحيح لا حرج فيه، لقول الله تعالى: وَلِلهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا {الأعراف:180}.

ويستحب للمسلم أن يقول في يوم الجمعة اللهمّ نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.

-اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.

-اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

-اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهى... ما اوحش قلبا ليس فيه ذكرك. وما أحزن قلبا ليس فيه خوفك. وما اقل سرور قلبا ليس فيه حبك.ما لمرادى غيرك ولا لبغيتى دونك وما لحاجتى سواك... أجل العطايا فى قلبى حيائك وأعذب الكلام الى لسانى ُثناؤك... واحب الساعات الّى ساعة يكون فيها لقاؤك

إلهى...لا صبر لى عن ذكرك... فكيف اصبر عن رؤيتك وانت انيس المستانسين من أحبائك... ومأوى المرهوبين من أصفيائك وجليس الملهوفين من أوليائك.

- اللهم إنا نستودعك مقاعدنا في الجنة، فاجعلها مقاعد صدق عند مليك مقتدر في أعلى جنات فردوسك يا كريم..

اللهم إنا نستودعك محشرنا، فاجعله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك..

اللهم إنا نستودعك ميزاننا، فثقله بما شئت و كيف شئت..

اللهم إنا نستودعك مدخلنا للجنة ،فاجعله بجودك و كرمك لا بعملنا، بدون حساب و لا سابقة عذاب..

دعاء يوم الجمعة المستجاب

- دعاء يوم الجمعة المستجاب، أكد علماء الشرع الشريف أنه ليس هناك دعاء محدد يجعله يوم الجمعة مستجاباً، ودعاء يوم الجمعة المستجاب لم يرد شيء معين حوله، لكن وردت ساعة إجابة في نهاية يوم الجمعة، كما أن الدعاء في هذا اليوم يكون مناسباً لطلب المغفرة والرحمة من الله، وزيادة الثواب والأجر ، وفي هذا اليوم المبارك عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ - يَقُولُونَ: بَلِيتَ -؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ .

-اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: خيرُ يومٍ طلعت فيهِ الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ أُهْبِطَ، وفيهِ تيبَ علَيهِ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ تقومُ السَّاعةُ، ما علَى الأرضِ من دابَّةٍ إلَّا وَهيَ تصبحُ يومَ الجمعةِ مُصيخةً، حتَّى تطلعَ الشَّمسُ شفقًا منَ السَّاعةِ إلَّا ابنَ آدمَ، وفيهِ ساعةٌ لا يصادفُها مؤمنٌ وَهوَ في الصَّلاةِ يسألُ اللَّهَ فيها شيئًا إلَّا أعطاهُ إيَّاه فقالَ كعبٌ: ذلِكَ يومٌ في كلِّ سَنةٍ، فقلتُ: بل هيَ في كلِّ جُمُعةٍ.

-اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من الأدعية المستحبة والتي يجيب الله بها.

"اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت"، فهذه الدعاء من الأدعية المستحبة في يوم الجمعة وتذكر بأهمية الاستغفار والتضرع إلى الله.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"، هذا الدعاء الذي ورد في القرآن الكريم يذكر بأن الحياة الدنيا ليست كل شيء وأن الإنسان يجب أن يتطلع إلى الحياة الآخرة والأجر العظيم فيها.

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة، روي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَجَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنَ السُّوءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وورد أيضا الحديث الشريف عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ" ويستحب أن يطلب المسلم الدعاء من الله أن يجعل النور يحيط بالإنسان من كل جانب وأن يمنحه الإيمان والهداية.

- اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

- اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

"اللهم اجعل لي في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعي نوراً وعن يميني نوراً وعن شمالي نوراً وفوقي نوراً وتحتي نوراً، اللهم أعطني نوراً

"اللهم ارزقنا برحمتك وانشر علينا سكينة من عندك واجعلنا من عبادك الذين يشكرونك على نعمك ولا يكفرونك"، هذا الدعاء يطلب من الله أن يرزقنا برحمته ويجعلنا من العباد الذين يشكرونه على نعمه ولا يكفرونه.

