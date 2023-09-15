يهدد حياة 20 مليون سوداني.. أستاذ جيولوجيا: سد النهضة سينهار| فيديوجراف

أكد الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفر الشيخ، أن سد النهضة عاجلا أم آجلا سينهار، لأنه على حافة هضبة اثيوبيا ويأتي من روافد عالية جدا، إضافة إلى أن كم الرواسب خلف السد يزيد يوما عن يوم.

انهيار سد النهضة

وقال عبدالله علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن اثيوبيا تعلم أن السد متوقع أن ينهار، ولكنها تتعنت بشكل كبير، إضافة إلى تغذية من بعض الدول التي لها مصالح.

ولمتابعة المزيد حول إمكانية انهيار سد النهضة وتداعيات هذا الانهيار .. تابع الفيديو جراف التالي: