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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطيبة نجم الأهلي تسحر العيون بإطلالة صيفية على شاطئ البحر

سلمي صقر
سلمي صقر

تألقت سلمى صقر خطيبة مروان عطية لاعب نادي الاهلي، في أحدث إطلالة لها، من عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت خطيبة مروان عطية، الأنظار، بإطلالة محتشمة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع اللون الأحمر في الشفاه.
 


ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، والمقررة إقامتها في التاسعة مساء غد، الجمعة، على نفس الملعب.

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