وقف أعمال وإزالة أسوار من دون ترخيص بمنطقة المساعيد في العريش

أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، محافظة شمال سيناء، تعليماته بتشكيل لجنة إزالات للمباني المخالفة لقانون البناء .، وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.

قانون البناء :

وقد ضمت اللجنة كل من: سكرتير عام المجلس رئيسا، ومدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم التنظيم ورئيس قسم الإشغالات بمجلس مدينة العريش.



حيث تم إزالة سورين في المهد مخالفين لقانون البناء بمنطقة خدمات المساعيد محيط منطقة بالم بلازا بدون ترخيص مباني.

كما تم الإزالة بمعدات المجلس واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالف بوجود رئيس منطقة خدمات المساعيد .