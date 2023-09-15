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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماهر همام يدعم الأهلي قبل موقعة اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

الاهلي
الاهلي

تقترب دقات الساعات من إنطلاق مباراة ذات طابع خاص بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، ضمن فعاليات بطولة كأس السوبر الإفريقي 2023، في نسختها رقم 32  في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وكتب ماهر همام نجم الكرة المصرية عبر حسابه علي فيسبوك "الليلة طله الملك .. الليله موعد لقاه .. الليله نغني للملأ .. الاهلي هو الحياة .. السوبر ياأهلي 🏆🦅"

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إطار منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي، مساء اليوم الجمعة. 

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