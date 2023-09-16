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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل رسالة لـ اتحاد جدة؟| تسريب حجم ثروة محمد صلاح.. تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة

صدى البلد

في عالم كرة القدم الحديث، يعدّ محمد صلاح واحدًا من أبرز النجوم الذين تألقوا على المستوى الدولي. فإنه لاعب مصري مميز وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، الذي استحوذ على اهتمام الجماهير والإعلام العالمي بأدائه الاستثنائي ومهاراته اللافتة. وفي هذا التقرير، سنكشف حجم ثروة محمد صلاح ونلقي الضوء على العروض التي وصلته من أندية أخرى وتفضيله للبقاء في ليفربول. 

 

 

 

 

محمد صلاح ورواتبه الخرافية

ليس خافيًا على أحد أن محمد صلاح يعتبر واحدًا من أعلى اللاعبين أجرًا في عالم كرة القدم. حيث يصل راتبه الأسبوعي إلى مبلغ يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني. وهذا الرقم يجعله واحدًا من اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى مستوى العالم.

العروض السعودية ورفض الانتقال

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت الأخبار حول العروض الضخمة التي قدمها نادي اتحاد جدة السعودي لاستقطاب محمد صلاح. حيث وصلت قيمة هذه العروض إلى مئات الملايين من الدولارات، تحديدًا بين 500 و600 مليون دولار لمدة 3 سنوات. ولكن على الرغم من كل هذا العرض المغري، فإن محمد صلاح رفض الانتقال إلى الدوري السعودي وفضل البقاء في صفوف ليفربول.

 

تفاصيل عرض اتحاد جدة ورفض ليفربول

وعرض اتحاد جدة المالي كان واحدًا من أكبر العروض التي تلقاها محمد صلاح. ووصلت قيمته إلى 600 مليون دولار لمدة 3 سنوات. إلا أن إدارة ليفربول قررت رفض هذا العرض الرسمي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من أن هناك أنباء تشير إلى استعداد اتحاد جدة لزيادة العرض إلى 200 مليون إسترليني، إلا أن ليفربول أصرت على أن محمد صلاح ليس للبيع.

ثروة محمد صلاح

وكشف الخبير المالي البريطاني كيران ماجواير عن حجم ثروة محمد صلاح في البنوك البريطانية. ووفقًا لتصريحات ماجواير، يمتلك محمد صلاح أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني في البنك. لذا إن هذا المبلغ الضخم يظهر لنا أن محمد صلاح ليس فقط يمتلك راتبًا أسبوعيًا خرافيًا، ولكنه أيضًا يمتلك استثمارات وأصولًا مالية أخرى.

 

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ يتواجد في حساب واحد فقط، حيث يمتلك النجم المصري العديد من الحسابات الأخرى. 

 

الصحيفة المقربة من ليفربول نشرت تلك المعلومات للتدليل على أن محمد صلاح لا يحتاج إلى الانتقال صوب الاتحاد السعودي من أجل الحصول على أموال.

 

وفتح تسريب رصيد محمد صلاح في أحد بنوك إنجلترا بعض الجماهير للحديث عن ثروة اللاعب المصري.

 

كم رصيد محمد صلاح في البنوك؟

صحيفة “ميرور” البريطانية نشرت تقريرا قبل عامين عن ثروة محمد صلاح، وقالت إنها تقدر بنحو 75 مليون جنيه إسترليني، وهو آخر تقدير لثروة اللاعب المصري.


 

حقيقة ترشيح صلاح

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بخصوص ترشيحات جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم.

وقد نشر شوبير التالي: "محمد صلاح خارج ترشيحات جائزة 'ذا بيست' لأفضل لاعب في العالم."

باختصار، محمد صلاح ليس فقط لاعبًا مميزًا على أرض الملعب، وإنما هو أيضًا واحدًا من أعلى اللاعبين أجرًا في العالم ويمتلك ثروة ضخمة. على الرغم من العروض الضخمة من أندية أخرى، فإنه ما زال يفضل البقاء في ليفربول. إن هذا يعكس تفانيه واعتزازه بالنادي والجماهير. إن محمد صلاح لاعب فريد من نوعه وسيظل أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

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