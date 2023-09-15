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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من أحمد فهمي بعد انتهاء حلقات سفاح الجيزة وتصدره التريند

أحمد فهمي
أحمد فهمي

عرض مساء أمس الخميس آخر حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة، وتصدر المسلسل محركات البحث، خاصة بعد النهاية المفتوحة التى شهدتها أحداث المسلسل.

وحرص أحمد فهمي على تقديم الشكر للجمهور والذى اعتبره السبب الرئيسي فى نجاح العمل، فقام بنشر صورة من العمل وعلق عليها قائلا: النهارده خلص مسلسل سفاح الجيزة المشروع الي كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب وكان نفسي دا يوصل للجمهور وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين علي العمل من أكبر واحد لأصغر واحد جه الوقت الي حابب اشكر فيه حضرتكم السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا ورد الفعل الي عدي توقعاتي.

وتابع:  شكراً بجد لكل حد شكر او عمل بوست او كومنت او حتي نقد ايجابي واتمني اكون عند نفس مستوي التوقعات في كل عمل جاي ان شاء الله
 

 

مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول  مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

مسلسل سفاح الجيزة سفاح الجيزة احمد فهمي

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