من إخراجه.. أحمد الفيشاوي يطرح كليبه الجديد سيما 2 بمشاركة دارين

طرح اليوم النجم أحمد الفيشاوي، فيديو كليب جديد بعنوان "سيما" مع مطربة الراب "دارين" ، وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويحاكي الفيديو كليب الذي أخرجه الفيشاوي بنفسه، أحوال الدنيا التي تشبه السينما، وقام بتصويره بالقاهرة مع مدير التصوير أحمد الأمير.







وتعتبر هذه التجربة ليست الأولى لفيشاوي فى الإخراج ، حيث سبق وأخرج العديد من أعماله أخرها " سوري ماما".

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي، انطلاق تصوير فيلمه السينمائي الجديد "عادل مش عادل"، وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم عادل مش عادل” ، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.





أخر أفلام أحمد الفيشاوي



وعُرض مؤخرًا لـ أحمد الفيشاوي فيلم "رهبة" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "سيد رهبة" الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلاً ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم يقلب حياته رأساً على عقب