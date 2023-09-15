بعد أسبوع من التوتر.. إعادة فتح معبر هام بين باكستان وأفغانستان

أعلن مسؤول باكستاني كبير، أن معبر تورخام الرئيسي بين باكستان وأفغانستان أعيد فتحه أمام المشاة والمركبات صباح اليوم، الجمعة، بعد أسبوع من إغلاقه بسبب اشتباك مسلّح اندلع بين حرس حدود البلدين.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن نائب حاكم منطقة خيبر إرشاد خان محمد، إنّ "عمليات تخليص الشاحنات جارية والمواطنين الأفغان يعودون إلى أفغانستان بعد تخليص معاملاتهم وإجراءات الهجرة".

وجدير بالذكر أن معبر طورخم هو أكثر المعابر الحدودية نشاطا في الحركة التجارية بين البلدين.

وكانت قد اندلعت اشتباكات مسلحة على هذا المعبر بين قوات حرس الحدود الباكستانية ونظيرتها الأفغانية، ما أدى إلى إغلاقه.