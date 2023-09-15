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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقميص مشجر.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت غادة عبدالرازق في الصور بإطلالة كاجول، مرتدية قميص مشجر ومعتمدة علي المكيب البارز الذي أبرز جمال وجهها.

غادة عبد الرازق - مسلسل حدث بالفعل

وكان المخرج هشام الرشيدي  قد كشف عن موعد طرح أولي حكايات مسلسل “حدث بالفعل ، وهي “تحت الحزام”، التي تقوم ببطولتها الفنانة غادة عبد الرازق .

 

وقال هشام الرشيدي : بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، أول حلقات مسلسل حدث بالفعل 13 سبتمبر.

ويشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتظهر غادة عبد الرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادة عبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقد نفسية، وهناك 4 أعمال بارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا.

 

أبنة غادة عبد الرازق

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