معرض للمنتجات الأسرية بأندية المرأة بالوحدات الصحية بالشيخ زويد

نظمت الإدارة الصحية بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء، معرض المنتجات الأسرية، من انتاج أندية المرأة بالوحدات الصحية بقرى المركز ، وبالتعاون مع الشباب والرياضة بتوجيهات من السيد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، واشراف الدكتورة جليلة سعيد مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، واشراف الدكتور علي حمدي ابو عالية مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.



الملابس السيناوية:

حيث تم عرض المنتجات والمشغولات البيئية مثل الملابس السيناوية التقليدية القديمة المطرزة بالخيط والإبرة، والتي تلقى اهتماما كبيرا وإقبالا عليها في المعارض .

كما تقوم السيدات بصناعة منتجات غذائية منزلية، ومنها مخبوزات، ومعجنات وحلويات، ومخللات.

وقد أبدى الضيوف إعجابهم بالأداء المتميز لمنتجات المرأة من المشغولا البيئية التي تحمل مفردات التراث السيناوي.

وقد أشادت نادية نجيب مشرفة نوادي المرأة بالإدارة بتنظيم بأداء المشرفات على أندية المرأة بالوحدات الصحية بالقرى وهن:

علية جمعة وحدة أبوطويلة، وايمان محمد الهشه بوحدة الرعاية، وعزة هلال وهبة عميرة بوحدة ابو رفاعي .





